Meta annuncia novità per i Reels su Facebook

Meta ha annunciato diverse novità per i Reels, la funzionalità introdotta nel 2020 su Instagram e un anno dopo su Facebook per contrastare l’ascesa di TikTok. L’azienda di Menlo Park vuole spingere gli utenti ad utilizzare questo tipo di contenuto, quindi offre ora ai creatori nuove opportunità per incrementare il pubblico e i guadagni. Tra le novità c’è la possibilità di inviare i Reels da Instagram a Facebook.

Reels: cross-posting e altre novità

A fine 2021 era stato introdotto lo sticker “Add Yours” nelle Storie di Instagram per consentire agli utenti di creare thread pubblici su uno specifico argomento. Ora lo sticker è presente anche nei Reels di Instagram e Facebook. I video aggiunti alla discussione appariranno in una pagina dedicata, all’inizio della quale viene mostrato il creatore originale. L’obiettivo di Meta è ovviamente incrementare il numero di Reels sulle due piattaforme.

L’azienda di Menlo Park ha inoltre reso accessibile a tutti i creatori di Facebook Reels la funzionalità Stars che permette di ricevere supporto dagli utenti attraverso l’acquisto di oggetti virtuali. Un’altra novità è la possibilità di inviare i Reels di Instagram su Facebook. Il cross-posting consente di aumentare il pubblico e partecipare ai programmi di monetizzazione di entrambi i social.

I creatori possono inoltre visualizzare un Reel Remix dopo il Reel originale e generare automaticamente un Reel a partire dalle Storie di Facebook. Infine sono state aggiunte nuove metriche relative ai Facebook Reels in Creator Studio, tra cui i minuti visualizzati e il tempo medio di visualizzazione. A fine luglio, Meta aveva annunciato che tutti i video inferiori a 15 minuti vengono condivisi come Reel su Instagram.