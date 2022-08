Il nuovo WhatsApp su Windows, anche senza smartphone

La squadra di Meta al lavoro su WhatsApp ha appena rilasciato una nuova versione del client Windows. Chi desidera installarla la può trovare su Microsoft Store, in download per W10 e W11. Se ancora non dovesse risultare disponibile, lo sarà a breve, giusto il tempo di completare il rollout. Sottoposta a una lunga fase beta, porta con sé alcune novità. La più importante riguarda la sua natura standalone: non è più necessario sincronizzare PC e smartphone per ricevere o inviare messaggi.

WhatsApp: ecco l’app nativa per Windows

A livello di interfaccia non si notano grandi cambiamenti, anche se qualche modifica è stata apportata per rendere lo stile del layout più coerente con quello del sistema operativo. I principali vantaggi dell’app nativa (non più basata su tecnologia Electron) sono però quelli messi nero su bianco in una pagine del supporto ufficiale: maggiore velocità e affidabilità, ottimizzazione per il sistema operativo desktop, possibilità di ricevere notifiche e messaggi anche quando il telefono non è online.

Gli sviluppatori rendono noto che la versione macOS è attualmente in fase di preparazione, sottoposta ai test della fase beta a cui gli interessati possono partecipare attivamente. A tal proposito non sono state fornite tempistiche per il rilascio definitivo. Più avanti arriverà anche quella per iPadOS, così da poter chattare direttamente dal tablet.

