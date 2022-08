WhatsApp, messaggi eliminati: cambia tutto

La squadra di Meta al lavoro su WhatsApp ha deciso di andare incontro alle esigenze manifestate dagli utenti, introducendo un cambiamento chiesto a gran voce da molti. È quello che concede più tempo (molto più tempo) per eliminare i messaggi inviati. Quando? Addirittura due giorni e mezzo (36 ore), mentre prima il termine ultimo era fissato in un’ora, otto minuti e 16 secondi.

Più tempo per eliminare i messaggi su WhatsApp

Si tratta di una novità che interessa tutte le chat, sia quelle private sia i gruppi. Il procedimento da seguire non cambia: è sufficiente fare un tocco prolungato sul messaggio da cancellare, selezionare l’icona a forma di cestino posizionata nella parte superiore dello schermo e infine una delle due opzioni previste ovvero “Elimina per me” o “Elimina per tutti”.

L’annuncio della novità è giunto attraverso il profilo ufficiale Twitter di WhatsApp. Qui sotto riportiamo il post e la sua traduzione.

Ripensamenti sui tuoi messaggi? Ora hai poco più di due giorni per eliminare i tuoi messaggi dalle chat dopo aver premuto Invia.

💭 Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send. — WhatsApp (@WhatsApp) August 8, 2022

Sebbene non si tratti di una rivoluzione per l’esperienza generale, testimonia quanto Meta abbia volontà di ascoltare le richieste degli utenti per esaudirle, quando possibile. Solo in questo modo potrà mantenere intaccata la quota di utenti acquisiti evitando un esodo verso la concorrenza rappresentata da alternative valide come Telegram e Signal.

Rimanendo in tema, gli sviluppatori al lavoro sul servizio stanno sperimentando un’altra funzionalità inedita. È quella che permette agli amministratori dei gruppi di eliminare un qualsiasi messaggio inviato dai membri che partecipano alla chat. Un accorgimento utile per la moderazione, al momento non ancora disponibile su larga scala, ma solo per coloro che partecipano alla fase beta.

