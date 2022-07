WhatsApp: al lavoro sul salvataggio dei messaggi effimeri

Il fatto che WhatsApp stia attualmente lavorando alla possibilità di permettere di conservare i messaggi effimeri è cosa ormai nota da qualche mese a questa parte. Nel corso delle ultime ore, però, il team di WABetaInfo ha scoperto nuovi indizi al riguardo, più precisamente in merito alle modalità dell’implementazione della funzione.

WhatsApp: avvisi sulla conservazione dei messaggi effimeri

Uno screenshot, visibile di seguito, della versione desktop della beta dell’app di WhatsApp, mostra infatti come gli utenti di una chat di gruppo vengono informati con un apposito avviso in merito alla conservazione dei messaggi effimeri appena questi si inseriscono nella conversazione.

Per l’esattezza, l’avviso spiega che nella chat corrente sono presenti i messaggi effimeri e che tutti gli utenti possono selezionarli o deselezionarli per la conservazione. Inoltre, gli amministratori del gruppo possono decidere di imporre dei limitati che però al momento nono risultano essere specificati.

Quel che si deduce, dunque, è che un messaggio effimero conservato resta visibile pure dopo che il timer arriva a zero. Attualmente, mancano informazioni più dettagliate in merito ai casi limite, ad esempio non è chiaro cosa accada se chi ha attivato la conservazione di un messaggio abbandona la chat oppure se la conservazione ha una durata massima o è a tempo determinato, ma è evidente che per questa funzione è stata applicata una logica sensata.

Da tenere presente che i messaggi effimeri potranno essere consultati tramite una sezione apposita del menu di informazioni della chat, al pari di quanto è già possibile fare oggi con file multimediali e link.