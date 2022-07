WhatsApp rivela i precedenti partecipanti ai gruppi

Dopo aver abilitato tutte le emoji per le reazioni e e dopo aver implementato la feature che consente di eseguire la migrazione dei dati da Android a iOS, WhatsApp si appresta ad accogliere un’ulteriore interessante funzionalità che di certo saprà fare la gioia di molti, in special modo di coloro che per un motivo o per un altro si ritrovano spesso nelle chat con più utenti: la possibilità di visualizzare i precedenti partecipanti ai gruppi.

WhatsApp: visualizzazione dei partecipanti recenti ai gruppi

Andando più in dettaglio, la nuova funzione permette agli utenti WhatsApp di vedere chi ha lasciato o è stato rimosso da un gruppo negli ultimi 60 giorni. Sulla celebre app di messaggistica viene infatti aggiunta questa nuova opzione, denominata Partecipanti precedenti e raggiungibile dalla parte inferiore dell’elenco dei partecipanti nella schermata con le informazioni della conversazione, che consente di fare esattamente quanto descritto poc’anzi.

L’elenco dei precedenti partecipanti al gruppo dovrebbe risultare visibile non solo agli amministratori, ma a tutti i componenti della chat, anche se non è escluso che, trattandosi ancora di una caratteristica in fase di test, la cosa possa essere soggetta a cambiamenti.

Per il momento, è però bene precisarlo, non si tratta ancora di una feature introdotta in via ufficiale, ma di una novità che è stata scovata nella beta di WhatsApp per iPhone, quindi destinata ad approdare in futuro, se tutto andrà per il verso giusto. Inoltre, non è da escludere che possano esserci eventuali cambiamenti, a seconda dei feedback ricevuti e, ovviamente, di eventuali problemi o errori riscontrati.