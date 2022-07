WhatsApp, ora puoi commentare con tutte le emoji che vuoi

Tutte le emoji che vuoi. WhatsApp abbatte il limite delle 6 emoticon con cui aveva precedentemente introdotto la possibilità di commentare i messaggi ricevuti e d’ora innanzi consentirà di commentare usando qualsiasi simbolo si desideri, avendo così una possibilità espressiva decisamente più ampia e particolareggiata.

Ma da quando? Da subito. Questione di rollout, dunque semplicemente questione di ore e poi anche il tuo WhatsApp sarà abilitato alla nuova funzione. L’annuncio è arrivato da Mark Zuckerberg su Facebook prima e direttamente dall’account ufficiale di WhatsApp su Twitter poi:

Since you asked… … all emoji Reactions are here! We’re feeling 🤩😎🙌🤸🎉💚 about it. Starting to roll out now to Android and iOS pic.twitter.com/Opk7x0n0VP — WhatsApp (@WhatsApp) July 11, 2022

Per aggiungere una emoji ad un commento è sufficiente tenerlo premuto, aprendo così la finestra con cui si scelgono le emoji. D’ora in poi tale funzione aprirà a molte opzioni in più ed ognuno potrà scegliere tra ben più di sei opzioni come accaduto fino ad oggi.

L’evoluzione di WhatsApp è spesso ben più lenta di quanto non vorrebbero gli utenti. La stessa estensione del parco emoji in uso era stato richiesto a chiare lettere dalla community già da tempo, così come altre opzioni relative ai vocali, alla personalizzazione dell’interfaccia o alla gestione delle opzioni sulla privacy. Si tratta però di un software in mano ad un numero altissimo di persone, estremamente prezioso per gli equilibri di Meta, e Mark Zuckerberg va dunque con i piedi di piombo su qualsiasi novità possa coinvolgere l’app.

Le emoji sono ovunque. Qualunque social network, qualunque chat, qualunque forum. Arrivano sui portachiavi così come sul frigorifero, sui palloncini e su accessori di ogni tipo. Sono una neolingua nata agli albori del Web come mera codifica grafica e oggi diventano opzione fondamentale per potersi esprimere sui display di milioni di utenti. Ne hanno fatta di strada e WhatsApp è soltanto una delle molte tappe che stanno attraversando, colonizzando e plasmando.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.