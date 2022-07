WhatsApp: migrazione dati da Android a iOS

Mark Zuckerberg aveva annunciato a metà giugno l’arrivo della funzionalità che permette di trasferire i dati di WhatsApp da Android a iOS. L’azienda di Menlo Park ha ora comunicato su Twitter che la novità è disponibile per tutti. Il messaggio parla anche dell’operazione inversa (da iOS ad Android), ma al momento è possibile solo con smartphone Samsung Galaxy e Google Pixel.

Il trasferimento dei dati di WhatsApp da Android e iOS è possibile dal circa un mese, ma la funzionalità era ancora in beta, quindi accessibile ad un numero limitato di utenti. Ora è invece disponibile per tutti. I requisiti minimi e le istruzioni per effettuare la migrazione dei dati (informazioni dell’account, immagine del profilo, chat individuali, chat di gruppo, cronologia chat, file multimediali e impostazioni) sono stati pubblicati nel centro di assistenza. Non è possibile trasferire la cronologia delle chiamate.

A new way to keep the chats that mean the most 📱📲 Today, you’ll have the ability to transfer your entire chat history from Android to iOS and vice versa. Now you have the freedom to switch to and from your preferred devices.

