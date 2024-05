Meta: auricolari AI con fotocamera integrata

Le aziende impegnate in campo tecnologico sono sempre più interessate all’intelligenza artificiale e cercando di implementarla al meglio e in maniera sempre maggiore nei loro prodotti. Meta non è a da meno e, dopo il lavoro svolto con gli occhiali Ray-Ban, a quanto pare avrebbe deciso di implementare l’AI in un paio di rivoluzionari auricolari dotati di fotocamera integrata.

Meta: auricolari Camerabuds in sviluppo

Andando più nello specifico, secondo un recente report diffuso da The Information, Meta starebbe sviluppando questi auricolari, chiamati internamente “Camerabuds”, che sfrutterebbero le capacità dell’AI e di una fotocamera per il riconoscimento immediato degli oggetti e per la traduzione di lingue.

Mark Zuckerberg nutrirebbe notevole interesse per il progetto, supervisionando personalmente diversi concept di design, sia di tipo in-ear che over-the-ear. il CEO di Meta sarebbe convinto del fatto che un prodotto del genere rappresenti il futuro della tecnologia indossabile e che altre aziende cercheranno di seguire l’esempio.

Inoltre, corrono voci in merito a colloqui tenuti tra Meta e Ear Micro, azienda del Kansas specializzata in auricolari di tipo smart, al fine di valutare il potenziale della nuova tecnologia.

Ad ogni modo, lo sviluppo degli auricolari non sarà esente da sfide sul fronte tecnico. Meta, infatti, potrebbe dover affrontare ostacoli quali l’eventuale ostruzione della fotocamera con capelli e il surriscaldamento del device, senza contare che dovrà badare bene a non mettere a repentaglio la privacy degli utenti, che in special modo quando si parla di indossabili e di intelligenza artificiale costituisce un fatto di notevole rilevanza.