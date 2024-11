Meta e il cavo sottomarino da 10 mld di dollari intorno al mondo

Meta ha in serbo un piano ambizioso… Costruire un cavo in fibra ottica sottomarino che attraverserà il globo, evitando le aree geopoliticamente instabili. Costo stimato dell’operazione: 10 miliardi di dollari. Questo progetto mastodontico porterà l’azienda di Mark Zuckerberg ad allinearsi agli sforzi di Google nel settore.

I cavi sottomarini sono le autostrade invisibili che tengono in piedi l’infrastruttura globale di Internet. Senza di essi, il World Wide Web come lo conosciamo oggi non esisterebbe. Le big tech come Meta e Google l’hanno capito bene e stanno investendo massicciamente in questo settore.

Meta progetta un cavo sottomarino in fibra ottica di portata mondiale tutto per sé

Attualmente Meta è comproprietaria di 16 reti sottomarine esistenti, ma questo nuovo progetto sarà interamente di sua proprietà. Ciò permetterà a Meta di avere il pieno controllo nel dare priorità al traffico verso i propri prodotti e servizi.

L’esperto di cavi sottomarini Sunil Tagare è stato il primo a parlare del piano di Meta di costruire la “madre di tutti i cavi sottomarini“, soprannominata “W” per la sua forma. Secondo Tagare serviranno tra i 5 e i 10 anni per essere completata, e un investimento di ben 10 miliardi di dollari.

Il percorso ipotizzato per il cavo sottomarino di Meta si estenderà dalla costa orientale degli Stati Uniti fino a quella occidentale, passando per punti di connessione in India, Sud Africa e Australia. L’obiettivo è evitare di costruire in regioni che hanno visto di recente una serie di tagli ai cavi. Secondo TechCrunch, i piani sono ancora nelle fasi iniziali e si prevede che Meta rivelerà di più – come la capacità, il percorso previsto e il motivo per cui sta costruendo privatamente il cavo – nei primi mesi del 2025.

Il progetto di Meta sarà una sfida colossale. Si tratta di costruire un cavo lungo oltre 40.000 chilometri che dovrà attraversare gli oceani di mezzo mondo, collegando continenti lontani. Gli ostacoli da superare non saranno pochi. Meta dovrà destreggiarsi tra le tensioni internazionali e le aree calde del pianeta per portare a termine questa impresa. Non sarà un percorso facile, ma se riuscirà nel suo intento, avrà in mano un asset strategico di enorme valore.

Il futuro è sottomarino

Il progetto del cavo sottomarino di Meta potrebbe sembrare una mossa azzardata, ma in realtà è una scommessa sul futuro. Con il crescente fabbisogno di connettività globale, chi controllerà i cavi sottomarini avrà in mano le chiavi di Internet. E Meta vuole assicurarsi di essere in pole position in questa corsa.