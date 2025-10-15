Meta chiude pagina Facebook su ordine del governo

Meta ha chiuso una pagina Facebook utilizzata per seguire le attività dell’ICE (Immigration and Customs Enforcement). L’azienda di Menlo Park ha ricevuto una richiesta ufficiale dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L’intervento dell’amministrazione Trump è stato sollecitato da una nota influencer di destra. Apple e Google hanno già rimosso diverse app dai rispettivi store.

Trump ordina, le Big Tech eseguono

L’amministrazione Trump ha avviato da mesi una caccia agli immigrati clandestini che devono lasciare il paese (alcuni critici parlano di deportazione) perché rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica. Sono quindi iniziate ad apparire app che permettono di segnalare la posizione degli agenti dell’ICE. Apple e Google hanno rimosso diverse app in seguito alla richiesta del Dipartimento di Giustizia, senza ordine emesso da un giudice.

Una nota attivista di destra (Laura Loomer) ha segnalato la pagina ICE Sighting-Chicagoland su Facebook che veniva utilizzata per segnalare la posizione degli agenti. La Procuratrice generale Pamela Bondi ha confermato la chiusura della pagina, in quanto rappresenta un pericolo per l’incolumità degli agenti.

Non ci sono però prove concrete che app o pagine Facebook siano state usate per incitare la violenza. Anzi è vero il contrario. All’inizio di settembre, un uomo di 38 anni è stato ucciso dagli agenti dell’ICE a Chicago. Un portavoce di Meta ha dichiarato che la pagina Facebook è stata chiusa per la violazione della regola che vieta l’incoraggiamento degli atti di violenza. Sarebbero stati inoltre pubblicati i dati personali degli agenti (doxxing).

Ci sono tuttavia molti dubbi sulla legalità delle richieste. Tra l’altro, i repubblicani hanno spesso criticato la precedente amministrazione di censurare le notizie chiedendo alle piattaforme di rimuovere alcuni contenuti. La Corte Suprema ha stabilito che non è vero.