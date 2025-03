Instagram, arrivano i commenti generati dall'AI?

Negli ultimi anni, Meta ha introdotto diversi strumenti AI per migliorare l’esperienza su Facebook e Instagram, con risultati altalenanti. Uno dei tentativi più discutibili è stato il lancio dei profili con personaggi AI… un flop clamoroso. Gli utenti li trovavno inquietanti e totalmente inutili, tanto che l’azienda ha fatto marcia indietro in tutta fretta.

E adesso qual è l’ultima trovata di Zuckerberg? Usare l’AI per suggerire agli utenti cosa scrivere nei commenti ai post degli amici su Instagram. Una cosa un po’ deprimente, a pensarci bene.

Jonah Manzano, un utente X sempre in prima linea quando si tratta di testare le novità dei social, ha scovato su Instagram un misterioso pulsante a forma di matita. Si chiama “Write with Meta AI” e promette di aiutarci a scrivere commenti brillanti sotto i post degli amici. Basta un tap e l’intelligenza artificiale analizza la foto, sfornando tre suggerimenti pronti all’uso.

Short video how it works pic.twitter.com/WdVOxcumZa — Jonah Manzano (@jonah_manzano) March 15, 2025

Immaginiamo la scena: un amico pubblica una foto mentre sorride fiero nel suo nuovo soggiorno. Magari si vorrebbe lasciare un commento spiritoso, ma l’ispirazione latita. Niente paura, ci pensa Meta AI a suggerire frasi ad effetto come “Adoro l’atmosfera accogliente” o “Bel setup del soggiorno“. Peccato che suonino un po’ forzate e impersonali!

Il rischio di snaturare l’esperienza Instagram

Molti utenti di vecchia data rimpiangono i tempi in cui Instagram era un’oasi di autenticità, lontana dalla frenesia e dalla pressione di altri social. L’introduzione di commenti generati dall’AI rischia di allontanare ancora di più l’app dalle sue radici, trasformandola in un luogo dove anche le interazioni più spontanee sono mediate da algoritmi.

Per Meta, la vera sfida è trovare il modo di sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale senza snaturare l’essenza delle sue app. Non è un compito facile, come dimostrano i precedenti passi falsi. Servirà un approccio più calibrato e attento alle esigenze degli utenti. Al momento, la funzione “Write with Meta AI” è solo un test limitato a pochi utenti. Non sappiamo se e quando verrà estesa a tutti, né come evolverà in base ai feedback ricevuti.