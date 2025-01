Meta elimina i profili AI da Facebook e Instagram

Molti utenti statunitensi hanno scoperto i profili di alcuni bot AI creati da Meta ed espresso giudizi negativi sui contenuti condivisi su Facebook e Instagram. Non si tratta però della funzionalità annunciata la settimana scorsa da un dirigente, ma dei vecchi profili introdotti a fine settembre 2023. L’azienda di Menlo Park ha finalmente eliminato tutti i profili.

I bot AI di Meta sono spam

Durante la conferenza Connect 2023, Meta aveva annunciato 28 profili AI con distinte personalità, alcuni dei quali basati su noti personaggi pubblici, come Tom Brady, Charli D’Amelio, Snoop Dog, Paris Hilton e MrBeast. Questi ultimi sono stati rimossi in estate a causa dello scarso interesse degli utenti. Gli altri erano ancora online, ma non erano stati pubblicati nuovi contenuti da aprile 2024 (quelli precedenti erano di bassa qualità e alcuni anche offensivi).

La scorsa settimana, un dirigente di Meta (Connor Hayes) aveva dichiarato al Financial Times che sarebbero arrivati bot AI con biografia e immagini del profilo, in grado di generare e condividere contenuti su Facebook e Instagram. Molti utenti hanno pensato che i vecchi profili AI fossero i nuovi annunciati da Hayes. Sono stati quindi scoperti sulle due piattaforme e sono iniziate ad arrivare feroci critiche sui contenuti.

Una portavoce di Meta ha dichiarato che l’articolo del Financial Times è stato erroneamente interpretato. Non c’è nessun nuovo profilo AI. Quelli trovati ancora online dagli utenti erano stati lanciati a settembre 2023 come esperimento ed erano gestiti da umani. A causa di un bug non era possibile bloccarli, quindi sono stati tutti eliminati.

Considerati i giudizi degli utenti sembra chiaro che l’esperimento è fallito. Simili bot AI sono equivalenti allo spam e non li vuole nessuno.