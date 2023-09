Le nuove funzionalità AI di Meta

Meta ha presentato una serie di novità basate sull’intelligenza artificiale che arricchiranno le sue app di messaggistica, il suo visore per la realtà virtuale Meta Quest 3 e i suoi futuri occhiali intelligenti Ray-Ban Meta. Le nuove funzionalità, che spaziano dall’assistente AI alla modifica di immagini, si avvalgono della potenza dell’AI generativa per rendere la tecnologia di Meta ancora più immersiva e interattiva.

Anche se, secondo le parole di Meta, le nuove esperienze e funzionalità di intelligenza artificiale “danno gli strumenti per essere più creativi, espressivi e produttivi“.

La carrellata di novità sull’intelligenza artificiale è stata presentata nel corso della conferenza annuale Connect di Meta, durante la quale l’azienda ha annunciato le sue nuove cuffie per la realtà mista e i piani per il rilascio di occhiali intelligenti in collaborazione con Ray-Ban.

Tutte le tecnologie di intelligenza artificiale si basano su Llama 2, la nuova famiglia di modelli di intelligenza artificiale ad accesso aperto di Meta rilasciata a luglio. Il modello linguistico di grandi dimensioni è progettato per generare testo e codice in risposta a richieste, ed è stato addestrato su un mix di dati disponibili pubblicamente, secondo Meta. L’azienda ha annunciato che Llama 3 uscirà nel 2024.

Al Connect Meta ha anche annunciato il suo nuovo generatore di immagini, Emu, che utilizzerà per creare adesivi AI e modificare le immagini.

Meta presenta le sue novità sull’IA

Ecco tutti i nuovi modi in cui Meta utilizza l’intelligenza artificiale.

Assistente AI, supportato da Bing

L’assistente AI di Meta usa Llama 2, un modello di linguaggio di ultima generazione, per fornire informazioni in tempo reale e generare immagini fotorealistiche da richieste di testo. Meta AI può aiutare gli utenti a pianificare viaggi, rispondere a domande di conoscenza generale e fare ricerche su Internet usando Bing. L’assistente ha un tono colloquiale e amichevole e può rilevare l’intento dell’utente da un prompt. Meta AI sarà disponibile in versione beta negli Stati Uniti su WhatsApp, Messenger e Instagram e arriverà presto sugli occhiali smart Ray-Ban Meta e sulle cuffie Quest 3 VR.

“Sia che vogliate conoscere la storia delle uova alla Benedict, sia che vogliate sapere come prepararle, sia che vogliate sapere dove trovarle a San Francisco, Meta AI può aiutarvi a garantire l’accesso alle informazioni più aggiornate grazie alla potenza della ricerca“, ha dichiarato Al-Dahle.

Chatbot con personalità AI basati su personaggi famosi

Meta ha lanciato 28 personaggi AI basati su personaggi famosi, ma costruiti interamente con l’intelligenza artificiale, provenienti dal mondo dello sport, della musica, dei social media e altro ancora. Si può pensare a questi personaggi come a chatbot specifici per ogni argomento, a cui è possibile inviare messaggi su WhatsApp, Messenger e Instagram. Ogni personalità è basata su una celebrità o un influencer. I personaggi non risponderanno solo via testo: l’anno prossimo saranno anche in grado di parlare. Ma per ora non c’è audio.

AI Studio per aziende e creatori

Meta ha lanciato AI Studio, una piattaforma che permette alle aziende e ai creatori di creare chatbot AI personalizzati per le app di messaggistica di Meta. AI Studio si basa su Llama 2, un modello di linguaggio avanzato, e offre strumenti per costruire IA che riflettano il marchio, migliorino il servizio clienti e estendano la presenza virtuale. AI Studio sarà disponibile in versione alpha su Messenger e sarà scalato ad altre app di Meta nel prossimo anno. Meta offrirà anche una sandbox per consentire a chiunque di sperimentare la creazione di una propria IA per il metaverso.

IA stickers, alimentati da Emu

Il CEO Mark Zuckerberg ha annunciato l’arrivo di adesivi generativi di intelligenza artificiale nelle app di messaggistica di Meta. La funzione, alimentata dal suo nuovo modello fondamentale per la generazione di immagini, Emu, consentirà agli utenti di creare adesivi AI unici in pochi secondi sulle app Meta, tra cui WhatsApp, Messenger, Instagram e persino Facebook Stories.

AI image editing – restyling di foto e aggiunta di sfondo

Meta ha annunciato due nuove funzioni per Instagram che permettono di modificare le immagini con l’AI. Restyle permette di cambiare lo stile visivo di un’immagine digitando richieste di testo, come “acquerello” o “collage di riviste”. Backdrop permette di cambiare lo sfondo o la scena di un’immagine usando i suggerimenti. Queste funzioni sono basate sulla tecnologia di Emu, un modello di generazione di immagini di Meta. Meta ha affermato che le immagini AI saranno contrassegnate come tali per evitare confusione con le immagini reali e che sta testando anche dei marcatori visibili e invisibili.