Meta annuncia i nuovi smart glass Ray-Ban

Insieme al visore Quest 3, l’azienda di Menlo Park ha annunciato i nuovi occhiali smart sviluppati in collaborazione con EssilorLuxottica. Il nome completo è Ray-Ban Meta Smart Glasses, quindi è stato eliminato il termine Stories. Sono stati introdotti diversi miglioramenti hardware e la possibilità di trasmettere in diretta su Facebook e Instagram. Saranno in vendita dal 17 ottobre.

Nuovi Ray-Ban Meta: specifiche e prezzo

Meta spiega che i nuovi occhiali sono stati progettati da zero in base ai feedback ricevuti dagli utenti. È stato ridotto il peso e quindi migliorato il comfort. I Ray-Ban Meta hanno ricevuto la certificazione IPX4, pertanto resistono agli spruzzi d’acqua. Sono disponibili due stili (Wayfarer e Headliner) che differiscono per la forma delle lenti e nuovi colori per la montatura. È possibile anche usare lenti da vista.

La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon AR1 Gen 1, 32 GB di storage e una fotocamera da 12 megapixel che scatta foto a risoluzione di 3024×4032 pixel e registra video a 1080p e 60 fps (lunghezza massima di 30 secondi). I contenuti possono essere condivisi su varie piattaforme (le foto anche con un comando vocale) e sincronizzati con l’app Meta View. Meta ha migliorato anche l’audio degli altoparlanti.

Sfruttando la fotocamera e i cinque microfoni è possibile trasmettere in diretta su Facebook e Instagram (fino a 30 minuti). Il LED che indica la registrazione in corso è più grande, lampeggia e non può essere coperto (la registrazione non funziona). I comandi vocali consentono anche di effettuare chiamate e inviare SMS o messaggi.

Solo negli Stati Uniti e in versione beta è disponibile Meta IA, l’assistente conversazionale che permette di gestire le funzionalità e chiedere informazioni usando il comando vocale “Hey Meta“. Il prezzo base è 299,00 dollari.