Ray-Ban Stories: gli occhiali smart di Facebook sono ufficiali

È il giorno degli occhiali smart nati dalla collaborazione tra EssilorLuxottica e Facebook: il nome scelto è Ray-Ban Stories. Ieri l'anticipazione, oggi l'annuncio ufficiale. Il design è quello visibile nelle immagini di questo articolo.

Ecco gli occhiali smart di FB: Ray-Ban Stories

Al momento la pagina del prodotto mostra l'immagine allegata qui sotto con il messaggio “Niente panico, torneremo presto”. In arrivo dunque tutti i dettagli su specifiche tecniche e funzionalità. Nel frattempo è possibile dare un primo sguardo al design.

Ciò che balza subito all'occhio è la presenza di due fotocamere da 5 megapixel poste al lato delle lenti, utili per acquisire fotografie e video (dalla durata fino a 30 secondi) da un punto di osservazione in soggettiva, destinando poi eventualmente i contenuti alle bacheche dei social network. Qui sotto un esempio. Sono accompagnate da un LED che si illumina quando in funzione, così da farlo sapere a chi si trova nelle vicinanze. Presenti inoltre speaker open-ear e un array con tre microfoni potenziato da cancellazione del rumore ambientale per le chiamate.

Aggiornamento: i Ray-Ban Stories sono ufficiali (dettagli integrati all'articolo). Arriveranno sul mercato tra pochi giorni in 20 edizioni diverse, con gli stili che hanno reso celebre il brand (Wayfarer, Wayfarer Large, Round e Meteor) e la possibilità di personalizzare le lenti, da sole e da vista.

Il debutto è fissato fin da subito anche in Italia (oltre che in Stati Uniti, Canada, Australia, Irlanda e Regno Unito) al prezzo di 329 euro. Sono già acquistabili solo store online di Ray-Ban con consegna prevista a partire dal 15 settembre.