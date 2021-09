Domani vedremo gli occhiali smart di Ray-Ban e Facebook

Forse ci siamo, forse è la volta buona: il frutto della collaborazione siglata da Ray-Ban e Facebook potrebbe essere presentato nella giornata di domani. Ad anticiparlo un teaser comparso sul sito ufficiale del produttore, un'immagine accompagnata dalla descrizione Questa è una storia che non vorrai perderti e da un rimando a giovedì 9 settembre per saperne di più. Di cosa si tratta? Della presentazione degli smart glasses già più volte oggetto di rumor e indiscrezioni.

Ray-Ban, Facebook: domani la presentazione degli smart glasses

A fine luglio è stato il numero uno del social network, Mark Zuckerberg, a parlare di un arrivo imminente degli occhiali. Il design potrebbe essere quello suggerito dalla silhouette visibile qui sotto. Non è dato a sapere se domani prenderà il via la commercializzazione vera e propria oppure se conosceremo solo specifiche tecniche e caratteristiche, rimandando poi il lancio a data da destinarsi. Il debutto dovrebbe comunque avvenire entro l'anno.

Quali saranno le funzionalità incluse? Del tutto probabile la possibilità di effettuare registrazioni da una visuale in prima persona, per poi salvarle o condividerle sulle bacheche delle piattaforme online. A suggerirlo un post condiviso su Twitter da Andrew “Boz” Bosworth dei Reality Labs di Facebook, gruppo al lavoro sulle iniziative legate a realtà aumentata e realtà virtuale. Non dovrebbero ad ogni modo essere presenti lenti di tipo AR (come quelle di Google Glass o dei più recenti Snap Spectacles) in grado di sovrapporre informazioni al campo visivo di chi le indossa.

C'è molta Italia nella collaborazione, essendo Ray-Ban un marchio controllato da Luxottica, realtà scelta nel 2019 da Facebook come partner per la fase di progettazione. Occhi puntati (è letteralmente il caso di dirlo) sulla presentazione di domani per saperne di più.