Sono questi i Ray-Ban di Facebook? [LEAK]

Saranno lanciati tra poco e per i dettagli ci sarà tempo e modo per approfondire, ma intanto i Ray-Ban di Facebook, sviluppati in collaborazione tra Luxottica e Menlo Park, fanno capolino su Twitter attraverso un leak da considerarsi affidabile:

La sensazione è che, a parte le aste laterali di maggior spessore rispetto al design tradizionale, siano state ben rispettate le linee solite della linea Wayfarers (un grande classico del mondo Ray-Ban). Vari, comunque, i modelli disponibili in un leak che sembra aprire ad una moltitudine di unità per una gamma che in prospettiva potrebbe essere anche ancor più ampia.

Sui lati si nota il maggior volume occupato dalle strumentazioni di bordo e di fronte si notano due piccole fotocamere laterali utili probabilmente tanto a scattare foto e registrare video, quanto al riconoscimento di luoghi (e volti?) per differenti utilità.

Una buona miniaturizzazione delle componenti potrebbe aver consentito tutto ciò, ma solo la presentazione ufficiale delle funzionalità e del prezzo potrà consentire di capire quale ruolo gli smart glass potranno davvero avere sul mercato dopo i molti fallimenti già registrati fin qui. In campo ci sono due colossi come Luxottica e Facebook, che difficilmente molleranno la presa dopo essersi corteggiati a lungo negli anni passati.

Tra poche ore gli smart glass di Facebook e Ray-Ban saranno realtà e le promesse, questa volta, sono importanti.