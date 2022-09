Meta nel mirino di un milione di hacker: lo studio

A quanto pare, in molti desiderano acquisire le competenze di un hacker per prendere poi di mira Meta. Per chi non ne fosse a conoscenza, si tratta del gruppo guidato da Mark Zuckerberg e che controlla piattaforme come Facebook, Instagram e WhatsApp. È il risultato di un recente studio condotto da NordVPN, prendendo in considerazione le ricerche più popolari su Google per il termine “hack”.

Diventare un hacker e colpire Meta

Il 70% circa delle query inviate (1.387.020) comprende infatti riferimento a uno di questi social o app. A livello geografico, i paesi in cui si è registrato il maggior numero di richieste sono India, Messico e Brasile, come si può apprezzare dall’immagine allegata di seguito. Questo il commento di Adrianus Warmenhoven, esperto di sicurezza informatica al servizio della software house, che pone l’accento su come non siano da sottovalutare i rischi per la privacy associati a questo tipo di attività.

Per quanto innocue possano sembrare queste ricerche, potrebbero finire per violare la privacy di qualcuno. Una persona può assumere il controllo dell’account social del proprio ex, oppure un imprenditore potrebbe danneggiare le operazioni della concorrenza, per non parlare del fatto che molti hacker ricordano di aver avviato la propria “carriera” da quelle stesse ricerche su Google. Oggi è possibile fare molti danni hackerando gli account social di una persona. Ad esempio, Facebook è il secondo social media più usato per accedere a siti di terze parti. Una volta ottenuti, gli account Facebook possono aprire le porte a quei negozi online che detengono i dati delle carte di credito e anche di più.

