Meta lancia i bonus su Threads per i creatori di contenuti

Threads di Meta ha raggiunto un traguardo significativo, superando i 150 milioni di utenti mensili. Tuttavia, l’azienda non si accontenta di questo successo e sta cercando modi per aumentare ulteriormente il coinvolgimento sulla piattaforma. Per raggiungere questo obiettivo, Meta sta lanciando un programma di bonus a tempo limitato per i creatori di contenuti.

Su Threads arriva un programma di bonus a inviti limitato nel tempo

Negli ultimi giorni, diversi account hanno condiviso informazioni su questo programma di bonus. Meta ha confermato che si tratta di un’iniziativa a inviti limitata nel tempo per i creatori di contenuti, la cui sperimentazione è iniziata a marzo. I creatori invitati avranno requisiti personalizzati per ottenere i bonus, e al momento il programma è limitato agli Stati Uniti. Tuttavia, se il programma si rivelerà un successo, l’azienda probabilmente lo estenderà anche agli altri Paesi.

Questo programma di bonus potrebbe incentivare gli utenti di Instagram con un seguito consistente a pubblicare di più su Threads, portando parte della loro audience sulla nuova piattaforma. Del resto Instagram sta già mostrando i Thread suggeriti direttamente nella sua app, il che potrebbe spingere gli utenti a controllare con maggiore frequenza Threads se i loro creatori preferiti postano contenuti sull’app rivale di X.

In questo modo Meta punta a far crescere rapidamente la base utenti di Threads sfruttando i creator più popolari su Instagram.

Requisiti e linee guida per i creatori

Secondo la pagina di supporto di Meta, i creatori invitati devono avere un profilo Threads pubblico e seguire le regole per i bonus su Instagram. L’azienda ha specificato che il rendimento dei post di Threads (visualizzazioni) e il numero di post sono alcuni dei parametri che consentono ai creatori di ricevere i bonus.

Esistono anche linee guida specifiche per il tipo di post che possono essere ammessi al programma di bonus. Ad esempio, un post deve ricevere almeno 2.500 visualizzazioni per essere idoneo. Inoltre, i post con materiale protetto da copyright, senza testo, con visualizzazioni incrementate o con watermark di altre piattaforme come TikTok o YouTube non saranno ammessi al programma. I post di partnership con marchi sono anch’essi esclusi.

I creatori possono monitorare i loro guadagni attraverso la dashboard professionale di Threads. In alcuni casi, potrebbe essere necessario raggiungere un importo minimo per ricevere un bonus. Se un creatore non raggiunge l’importo minimo, non riceverà alcun bonus, ma potrebbe essere invitato a partecipare a future opportunità di bonus.