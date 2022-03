Meta è un'organizzazione estremista, secondo Mosca

Meta ha modificato temporaneamente le regole di Facebook e Instagram per consentire l’uso di espressioni violente, come “morte agli invasori russi“. Il Roskomnadzor ha chiesto chiarimenti sulla questione all’azienda di Menlo Park e limitato l’accesso a Instagram. Il procuratore generale ha chiesto invece al tribunale di considerare Meta un’organizzazione estremista e di bandire tutte le sue attività dal territorio russo.

Meta rischia il ban totale dalla Russia

Lo scontro tra Meta e il governo russo è iniziato quando sono stati bloccati gli account di alcuni media di stato, tra cui RT e Sputnik. Il Roskomnadzor, servizio russo che controlla le comunicazioni, ha prima rallentato il traffico e successivamente bloccato l’accesso a Facebook.

I termini d’uso di Facebook e Instagram proibiscono la pubblicazione di post che incitano alla violenza contro terzi, ma l’azienda di Menlo Park ha aggiunto un’eccezione alle regole per consentire agli utenti di inneggiare all’uccisione degli invasori russi, Vladimir Putin e Alexander Lukashenko compresi. Le prime proteste erano arrivate dall’ambasciata russa negli Stati Uniti. Ora anche il procuratore generale ha chiesto di considerare Meta un’organizzazione estremista e di bandire le sue attività dal territorio della Federazione Russa.

Se Meta confermerà la modifica delle regole o non risponderà alla richiesta, il Roskomnadzor bloccherà l’accesso a tutti i servizi, quindi anche Instagram. WhatsApp non dovrebbe subire conseguenze perché non viene considerato un mezzo per pubblicare informazioni. In attesa della decisione del tribunale, il Roskomnadzor ha limitato l’accesso a Instagram.

Il Ministro degli affari esteri Sergej Lavrov ha dichiarato: