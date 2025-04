Meta, Oversight Board chiede chiarimenti sulle norme contro l'odio

Quando si tratta di moderazione dei contenuti, Meta non può fare quello che vuole. A ricordarglielo ci pensa il suo stesso Consiglio di Sorveglianza, l’Oversight Board. E stavolta, non le ha mandate a dire.

A gennaio Meta ha introdotto le nuove politiche sui discorsi d’odio. Un cambiamento che, secondo il Consiglio, è stato “annunciato frettolosamente, in una deviazione dalla procedura regolare“. Insomma, Mark Zuckerberg e soci hanno deciso di allentare le maglie sui contenuti offensivi senza dare troppe spiegazioni.

Il Consiglio di Sorveglianza di Meta chiede chiarezza sulla nuove politiche contro i discorsi d’odio

Il Consiglio non ci sta e ha chiesto a Meta di fornire maggiori informazioni sulle nuove regole. Non solo: l’organismo vuole che l’azienda valuti l’impatto di queste politiche sugli utenti più vulnerabili, che riporti pubblicamente i risultati e che aggiorni il Consiglio ogni sei mesi. Perché quando si tratta di hate speech, la trasparenza non è un optional.

Ma facciamo un passo indietro. Perché Meta ha deciso di ammorbidire le sue politiche sui discorsi d’odio? Secondo molti osservatori, la svolta è arrivata in vista dell’insediamento del presidente Donald Trump, in un tentativo di permettere “più libertà di parola” su Facebook, Instagram e Threads. Peccato che questa libertà sia andata a scapito delle tutele per immigrati e comunità LGBTQIA+.

Di fronte a questo scenario, il Consiglio di Sorveglianza non è rimasto a guardare. Ha inviato a Meta ben 17 raccomandazioni, chiedendo tra le altre cose di misurare l’efficacia del nuovo sistema di note della community, di chiarire la sua posizione rivista sulle ideologie di odio e di migliorare l’applicazione delle sue politiche contro le molestie. Inoltre, ha ricordato a Meta il suo impegno del 2021 a rispettare i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani, coinvolgendo le parti interessate colpite dalle nuove politiche. Cosa che, a quanto pare, Meta non ha fatto.

Il Consiglio di Sorveglianza non ha il potere di dettare legge sulle politiche generali di Meta. Può solo esprimersi sui singoli casi, e l’azienda è tenuta a seguire le sue indicazioni. Intanto, nelle decisioni pubblicate su 11 casi riguardanti varie piattaforme di Meta, il Consiglio sembra aver criticato diverse delle nuove politiche annunciate da Zuckerberg.