Meta Portal: secondo schermo per la produttività

Meta ha tentato di competere contro Amazon nel settore degli smart display, ma alla fine ha deciso di abbandonare il mercato consumer e vendere i Portal solo all’utenza business. L’azienda di Menlo Park ha annunciato ieri sera due interessanti novità che trasformano i dispositivi in strumenti di produttività.

Display secondario e screen sharing

La prima novità è il supporto per l’app Duet Display che permette di utilizzare un iPad o un tablet Android come secondo schermo per PC e Mac. In questo caso la funzione di display secondario viene svolta dal Meta Portal Plus (seconda generazione) o dal Meta Portal Go. Il primo ha uno schermo da 14 pollici orientabile e richiede l’alimentazione di rete. Il secondo ha uno schermo di 10,1 pollici e integra una batteria ricaricabile.

L’utente deve installare Duet Display su PC o Mac e sullo smart display di Meta. È possibile quindi trascinare le finestre aperte da PC o Mac a Portal. L’app Duet Display è disponibile gratuitamente in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Australia e Nuova Zelanda per Meta Portal Plus e in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Spagna e Italia per Meta Portal Go.

Per gli utenti Mac è invece disponibile la Companion app che permette di spostare i controlli sul secondo schermo e condividere lo schermo durante una videochiamata con Zoom, Cisco Webex, BlueJeans, GoTo Meeting, Google Workplace e Microsoft Teams. L’app è disponibile per Meta Portal, Portal Mini, Portal Plus e Portal Go, ma solo in due paesi (Stati Uniti e Regno Unito).

