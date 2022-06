Meta Portal: fine delle vendite per i consumatori

L’azienda di Menlo Park ha pianificato di interrompere la vendita dei dispositivi Portal ai consumatori. Secondo la fonte di The Information, i prodotti verranno offerti esclusivamente alle aziende. Attualmente è possibile acquistare i quattro modelli sul sito ufficiale (su Amazon è ancora in vendita il modello Mini). Altre interessanti indiscrezioni riguardano gli occhiali AR e lo smartwatch.

Portal solo per gli utenti business

Secondo la fonte di The Information, Meta avrebbe deciso di riconsiderare i suoi piani hardware, in quanto gli investitori hanno evidenziato i milioni di dollari spesi finora nei vari progetti che non sono stati recuperati. La serie Portal è stata introdotta nel 2018 con due modelli (Portal e Portal Plus). Nel 2019 sono arrivati Portal Mini e Portal TV, mentre il più recente è Portal Go con batteria.

In base ai dati di IDC, Meta ha venduto circa 800.000 Portal nel 2021 e possiede una quota di mercato inferiore all’1% nel settore dei display smart. Le vendite sono aumentate durante la pandemia, ma l’azienda non può certo competere con Amazon e Google. I dispositivi verranno offerti solo alle aziende che utilizzano i servizi supportati, tra cui Portal for Business, Microsoft Teams e Zoom. Verrà comunque garantito il supporto agli utenti consumer.

La stessa fonte ha riportato che la prima versione degli occhiali AR, noto come Project Nazare, non arriverà mai sul mercato, ma verrà utilizzato solo come prodotto dimostrativo. La versione consumer sarà Artemis, seguita da un modello più economico (Hypernova). Meta ha infine cancellato lo sviluppo dello smartwatch con due fotocamere e la funzionalità che permette di controllare gli occhiali AR tramite elettromiografia.

