Meta Portal: nuove funzionalità per gli smart display

Meta ha annunciato nuove funzionalità per i suoi smart display che possono essere sfruttate in occasione delle festività natalizie. Gli utenti possono, ad esempio, utilizzare la Smart Camera dei Portal per catturare istantanee oppure i comandi vocali di Facebook Assistant. Sono stati aggiunti anche nuovi effetti AR. Attualmente i quattro modelli sono disponibili con uno sconto fino a 100 euro.

Usare Portal per festeggiare il Natale

Tutti i Portal hanno una Smart Camera con ottica grandangolare che sfrutta l'intelligenza artificiale per mantenere il soggetto all'interno dell'inquadratura, cambiando panoramica e livello di zoom. La fotocamera permette ora di catturare un'istantanea durante le chiamate con Facebook Messenger. È possibile utilizzare anche il comando vocale “Hey Portal, scatta una foto“. Immagini e video possono essere condivisi su Messenger.

L'assistente digitale consente inoltre di visualizzare il profilo degli amici, post recenti e foto, pronunciando il comando “Hey Portal, mostrami le storie“. Meta ha aggiunto anche nuovi effetti AR da usare durante le chiamate di gruppo con Messenger e tre giochi in realtà aumentata che supportano Facebook Assistant: Quizbee, Sequencer e Port-a-Pet.

La funzionalità Watch Together è stata aggiornata con una selezione di video Facebook Watch organizzati per categorie. I contenuti verranno rinnovati su base settimanale. Meta ricorda inoltre che i dispositivi possono essere utilizzati come altoparlanti Bluetooth e per controllare luci, campanelli smart e allarmi con Alexa.

Da pochi giorni è disponibile il supporto per Microsoft Teams su Portal, Portal+ e Portal Go. Fino al 2 gennaio 2022 è possibile sfruttare la promozione in corso per acquistare i quattro modelli a prezzo scontato.