Metà prezzo ASSOLUTO su Echo Show 5: dai uno schermo ad Alexa

Amazon Alexa, la nostra carissima assistente virtuale. Ormai è presente nelle case di tutti e se anche tu vuoi passare al livello successivo, regalale uno schermo e non farne mai più a meno. Tutto possibile con Echo Show 5, il dispositivo di Amazon da mettere in bella mostra.

Conta che è attualmente disponibile con un ribasso del 47%, praticamente il prezzo si dimezza su Amazon. Non te lo perdere e collegati ora per acquistare il tuo prodotto a soli 44,99€. È persino un’idea pazzesca se devi fare un regalo e non sai cosa scegliere.

Le spedizioni? Gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Echo Show 5: tutto quello che devi sapere su questo prodotto

Bello esteticamente, Echo Show 5 è un po’ il prodotto di Amazon che unisce l’utile al dilettevole. In realtà è anche più funzionale di quanto potresti pensare, soprattutto se hai diversi prodotti smart in casa.

Pensa un po’ all’impianto di sorveglianza o al baby monitor o a tutto il resto: grazie al display intelligente puoi visualizzare direttamente sul tuo Echo ciò che accade.

In ogni caso, i suoi utilizzi non sono limitati a tutto ciò: puoi creare degli album e usarlo come cornice digitale, visualizzare contenuti e informazioni come meteo, riprodurre contenuti in streaming da app come Netflix e Prime video e tanto altro ancora.

Oltre a queste funzioni sblocchi anche un nuovo metodo di comunicazione: devi sapere che è integrata una webcam (con spioncino richiudibile per tutelare la privacy) così da poter effettuare anche videochiamate.

Inutile dire che hai a portata di voce tutte le altre funzioni base di Alexa che magari sfruttavi giù su Echo Dot o di cui hai sentito parlare. Musica, timer, informazioni, ricette e così via.

Quindi, non ne approfitti? Collegati seduta stante su Amazon dove acquisti il tuo Echo Show 5 a soli 44,99€ grazie al ribasso del 47% ora in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.