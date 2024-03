Metà prezzo per gli auricolari JBL TUNE 230NC TWS di Harman

Approfitta dello sconto del 50% e acquista JBL TUNE 230NC TWS a metà prezzo rispetto al listino ufficiale. Sono gli auricolari true wireless realizzati per chi non accetta compromessi. La confezione include un cavo ricarica USB-C, tre inserti intercambiabili e il manuale.

Sconto 50% per gli auricolari JBL TUNE 230NC TWS

Progettati da Harman, leader mondiale nel campo delle soluzioni audio, sono caratterizzati da un design in-ear dal profilo ergonomico e possono contare sulla certificazione IPX4 per la resistenza all’acqua e al sudore, così da poterli utilizzare anche per lo sport. Il mix tra batteria interna e custodia di ricarica permette di arrivare a 40 ore di autonomia, ci sono due microfoni integrati per le chiamate e l’interazione con gli assistenti vocali. A questo si aggiungono la cancellazione adattiva del rumore, la tecnologia Pure Bass Sound per riprodurre in modo fedele le frequenze più basse e i sistemi che consentono una consapevolezza dell’ambiente circostante senza doverli togliere. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

In questo momento, puoi approfittare dello sconto del 50% applicato in automatico e acquistare gli auricolari JBL TUNE 230NC TWS al prezzo finale di soli 49,99 euro invece di 99,99 euro come da listino. È il miglior affare di oggi nella categoria.

Sono venduti e spediti da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio assicurata entro un paio di giorni al massimo per chi effettua l’ordine in questo momento. Le oltre 24.600 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi li ha già messi alla prova li promuovono con un voto medio molto alto, superiore a 4/5 stelle.