Crucial X6: SSD portatile da 1 TB a metà prezzo

Molto compatta, molto capiente e molto veloce: la SSD portatile da 1 TB della linea Crucial X6 è protagonista di uno sconto al 50% durante queste prime ore dell’evento Prime Day su Amazon. L’offerta in corso taglie il prezzo in due e rende l’unità un affare da non lasciarsi sfuggire per chi è solito trasferire dati in grande quantità così come per le normali attività quotidiane di backup.

1 TB sempre in tasca con Crucial X6: la SSD a -50%

Le prestazioni sono davvero elevate: il trasferimento arriva a una velocità di 800 MB/s per ridurre in modo significativo le attese durante il caricamento, il salvataggio e l’elaborazione dei file. L’interfaccia di connessione impiegata è lo standard USB 3.2 con cavo USB-C fornito in dotazione. Nessun limite in termini di compatibilità: si può contare sul supporto a Windows, macOS, Android e console PlayStation o Xbox. Per altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

La scocca è realizzata in modo da resistere alle cadute accidentali da un’altezza massima di due metri oltre che a urti, vibrazioni e temperature estreme. Tutto questo in dimensioni davvero compatte: solo ‎6,9×1,1×6,4 centimetri e un peso che si attesta a 39 grammi. Al prezzo finale di 67,99 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio, è un affare da cogliere al volo.

È una delle prime offerte proposte su Amazon per il Prime Day che ha preso il via a mezzanotte e che si concluderà domani (mercoledì 12 luglio). L’evento, lo ricordiamo, è riservato in esclusiva agli abbonati Prime. A chi non ha ancora attivato la sottoscrizione segnaliamo la possibilità di iniziare subito il mese di prova, senza spese, così da poter godere dei tanti vantaggi inclusi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.