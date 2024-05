Metà prezzo per questa Stampante HP: WiFi, fronte e retro e scanner

Una stampante in casa può sempre esserti utile. Spesso infatti potresti avere la necessità di stampare qualcosa tramite il tuo PC o smartphone, oppure di fotocopiare, ad esempio, i tuoi documenti. In tal caso trovarsi impreparati è un bel problema e per questo motivo dovresti prendere in considerazione questo modello di stampante HP attualmente in super promo.

La trovi in offerta direttamente su Amazon al prezzo di ben 64,99€, con un sconto esagerato del 53%. Approfittane subito e aggiungila ora al carrello.

Se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Stampante HP o gioiellino? In casa è comodissima

Capace di connettersi facilmente al tuo PC o al tuo Smartphone, questa stampante targata HP è davvero interessante. Grazie all’app fatta apposta per gli utenti, puoi scansionare e stampare tutti i tuoi documenti utilizzando semplicemente il tuo cellulare. Non dovrai quindi più fotocopiare pagina per pagina e perdere ore e ore del tuo tempo.

È davvero comoda e facile da utilizzare. Il pannello touch presente sulla parte frontale è pratico e intuitivo e ti permetterà di eseguire qualsiasi operazione in maniera semplice e rapida.

Per quanto riguarda, invece, la qualità non avrai di che preoccuparti. Essendo una stampante a getto di inchiostro, stampa comodamente su carta comune A4, A5 ed A6 garantendoti un’ottima qualità sia in bianco e nero che a colori. Ovviamente se dovesse finire l’inchiostro ti basterà sostituire facilmente le cartucce e il gioco è fatto.

Il prezzo è davvero competitivo e l’offerta è veramente interessante. Approfittane subito e acquista questa stampante HP su Amazon a soli 64,99€, usufruendo di uno sconto del 53%.

Le spedizioni sono sempre gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.