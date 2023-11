Meta Quest 2: il visore VR al MINIMO STORICO su Amazon (-34%)

Meta Quest 2 è il visore VR che ti permette di scoprire la Realtà Virtuale con un dispositivo indipendente e che include tutto quello che serve in un unico apparecchio. Oggi Amazon ti offre l’opportunità di portartelo a casa a soli 299 euro invece di 449,99, al suo minimo storico assoluto. Una occasione da non perdere per scoprire il futuro dei videogiochi.

Meta Quest 2 al minimo storico: le caratteristiche

Grazie al processore ultrarapido e al display ad alta risoluzione, il Meta Quest 2 offre un’esperienza senza precedenti, anche nelle situazioni ad alta velocità. La tua immersione nei mondi virtuali sarà più intensa che mai, con un livello di dettaglio e fluidità che ti faranno dimenticare la realtà.

L’audio posizionale 3D, l’hand tracking e il feedback tattile collaborano per portare l’esperienza VR a un nuovo livello di realismo. Ogni suono, ogni gesto, ogni sensazione ti avvicina sempre di più all’immersione totale.

Con oltre 250 titoli disponibili, il Meta Quest 2 offre un catalogo ricco di giochi, fitness, attività sociali, multiplayer e intrattenimento. Sperimenta uscite esclusive, avventure horror, collaborazioni in spazi di lavoro virtuali e molto altro ancora.

Grazie alla sua natura wireless, ai controlli intuitivi, alla batteria integrata e alla semplicità di configurazione, il Meta Quest 2 ti libera dai vincoli di PC o console. Entra nella realtà virtuale senza preoccupazioni grazie al sistema di controllo che ti avvisa se esci dai limiti prestabiliti.

Unisciti all’Era della Realtà Virtuale: ordina ora il Meta Quest 2 su Amazon a 299 euro al suo prezzo più basso di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.