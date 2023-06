Meta Quest 2 e Pro: aumento di prestazioni con v55

Meta ha annunciato la disponibilità dell’aggiornamento v55 per Quest 2 e Quest Pro. La principale novità è rappresentata dall’incremento di prestazioni, come promesso in occasione del lancio del nuovo visore Quest 3. L’azienda di Menlo Park ha inoltre svelato l’app VR per Messenger, migliorato la scheda Explore e aggiunto il supporto multi-touch al Quest Browser.

Meta “overclocca” CPU e CPU

Dopo aver installato l’aggiornamento v55, le prestazioni della CPU dei due visori aumenteranno del 26%. Per quanto riguarda la GPU, Meta promette un incremento prestazioni del 19% per Quest Pro e dell’11% per Quest 2.

Quest 2 integra il SoC Snapdragon XR2 con CPU Kryo e GPU Adreno 650, mentre Quest Pro integra lo Snapdragon XR2+. L’azienda californiana non specifica le frequenze di clock, né eventuali conseguenze per l’autonomia. Probabilmente le prestazioni originali erano conservative. Gli sviluppatori potranno sfruttare la novità per offrire contenuti di maggiore qualità e interfacce più reattive. Meta attiverà inoltre il Dynamic Resolution Scaling che consente di aumentare la densità dei pixel senza ridurre i frame rate.

L’aggiornamento v55 include anche l’app VR standalone per Messenger. Gli utenti possono comunicare con amici e parenti direttamente nel mondo virtuale, utilizzando avatar personalizzati. Nella scheda Explore sono invece disponibili nuovi contenuti multimediali, compresi i Reels di Facebook e Instagram (se i rispettivi account sono aggiunti in Accounts Center).

Meta ha infine aggiunto il supporto multi-touch al Quest Browser. Gli utenti possono interagire con gli elementi web (ad esempio per zoom in/out) tramite controller Touch o gesture delle mani. Altre due novità elencate nelle release note sono l’uso del passcode per sbloccare il dispositivo e miglioramenti per il tracciamento degli occhi.