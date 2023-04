Meta Quest 2: sconto 50€ e due giochi gratis

Chi cerca l’esperienza immersiva di un visore VR all-in-one può puntare oggi con decisione sull’ottima offerta Amazon che propone il modello Meta Quest 2 con uno sconto di 50 euro rispetto al listino. Il dispositivo ha tutto ciò che serve al suo interno e non dev’essere collegato a un computer né a una console: non ci sono cavi. Integra infatti al suo interno un potente processore, il display ad alta risoluzione e un sistema audio posizionale 3D.

Offerte VR: lo sconto di Amazon su Meta Quest 2

Si tratta della versione con 128 GB di memoria interna per l’archiviazione. È fornito con i due controller Touch da impugnare per un’interazione semplice e intuitiva. Inoltre, la spesa include due giochi gratis ovvero GOLF+ e Space Pirate Trainer DX. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare Meta Quest 2 al prezzo finale di 399,99 euro invece di 449,99 euro come da listino, grazie allo sconto di 50 euro proposto oggi da Amazon.

L’e-commerce garantisce disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno: se lo ordini subito, entro domani il visore VR sarà a casa tua. Sei pronto per immergerti in un mondo di divertimento?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.