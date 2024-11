Meta Quest 3 512GB: sconto pazzo su Amazon, risparmi 150 euro

Su Amazon è in sconto il Meta Quest 3 da 512GB con un risparmio considerevole rispetto al prezzo di listino: grazie ad uno sconto del 21% puoi pagarlo infatti soltanto 549,99 euro invece di 699,99, con spedizione Prime grazie alla disponibilità immediata.

Meta Quest 3 512GB: preparati a vivere la realtà mista

Con Meta Quest 3 da 512GB potrai scoprire l’affascinante universo della realtà mista, dove fisico e digitale si uniscono in modi sorprendenti.

Avrai un’esperienza completa con prestazioni al top grazie al processore avanzato e all’audio spaziale ad alta fedeltà. Giochi, film e applicazioni vivranno in modi che non hai mai visto grazie all’Infinite Display 4K+, che regala una risoluzione per occhio di 2064×2208.

Dal design sottile, leggero e senza fili, garantisce un comfort prolungato durante il gioco o la visione di contenuti multimediali. Grazie ai controller Touch Plus avrai una precisione estrema con sensazioni realistiche,.

Cosa significa realtà mista nel pratico? Trasformare l salotto in una palestra, il tuo divano in una sala cinema o la tua scrivania in un workspace perfetto, con finestre virtuali e YouTube sempre a portata di mano. Insomma, il futuro che prende vita.

Acquista ora il Meta Quest 3 512GB e ricevi in omaggio il gioco Batman: Arkham Shadow. Tutto questo a soli 549,99 euro invece di 699,99.