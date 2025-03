Meta Quest, in arrivo la condivisione schermo in VR

Meta Quest potrebbe presto introdurre una funzione tanto attesa: la condivisione di singole finestre 2D in realtà virtuale. Un’indiscrezione che fa sognare gli appassionati di VR.

A scovare questa potenziale novità è stato un utente appassionato di VR. Analizzando la versione 76 di Horizon OS, il sistema operativo di Meta Quest, Luna ha trovato stringhe di testo che sembrano riferirsi a una funzione di condivisione. La funzione permetterebbe di condividere un pannello con altri utenti nel proprio mondo virtuale, con la possibilità di ovvero interrompere la condivisione.

Strings in Quest/Horizon OS v76 PTC suggest that Meta is working on the ability to share windows with other users in Horizon Home (and possibly Worlds).

This will likely work similarly to SharePlay on visionOS. pic.twitter.com/ZudymM05XJ

— Luna (@Lunayian) March 22, 2025