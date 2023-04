Meta Quest: controllo parentale e supporto Wi-Fi 6E

L’azienda di Menlo Park ha annunciato la disponibilità dell’aggiornamento software v53 per i visori Meta Quest 2 e Pro. Quasi tutte le novità, tra cui un nuovo controllo parentale, sono disponibili per entrambi i modelli. Una funzionalità è invece riservata al Quest Pro, ovvero il supporto per lo standard Wi-Fi 6E.

Novità dell’aggiornamento v53

Per evitare la visualizzazione di contenuti non adatti ai minori è stato introdotto il tool Website Category Filter. I genitori possono utilizzare l’app Meta Quest per bloccare l’accesso a determinati siti con il browser. Nella scheda del controllo parentale sono elencati i tipi di contenuti da bloccare, ad esempio alcool, farmaci, giochi d’azzardo, armi e sesso. I figli riceveranno un’email quando viene impostato un nuovo filtro. Il Meta Quest Browser consente anche di effettuare l’accesso a Twitch (se non bloccato).

Per evitare frequenti richieste di aggiornamento delle app è possibile scegliere di effettuare il download prima dello spegnimento del visore. Un’altra novità riguarda le impostazioni avanzate della fotocamera introdotte con l’aggiornamento v44 di settembre 2022, tra cui la stabilizzazione delle immagini e la modifica di frame rate, bit rate e rapporto di aspetto. Ora non sono più sperimentali, quindi sono state spostate nella schede delle impostazioni standard. È possibile inoltre registrare video con audio stereo.

Infine c’è una funzionalità esclusiva per Quest Pro. Il costoso visore supporta lo standard Wi-Fi 6E. Ovviamente è necessario un router compatibile per sfruttare la maggiore velocità durante download e streaming. Meta promette l’arrivo di altri interessati novità nelle prossime settimane.