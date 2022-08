Meta Quest Pro: annuncio al Connect di ottobre

Mark Zuckerberg ha confermato che il nuovo visore per la realtà virtuale verrà annunciato durante l’evento Connect 2022 di ottobre. Il CEO di Meta ha fornito alcuni dettagli su Project Cambria (nome in codice) durante un episodio del podcast Joe Rogan Experience disponibile su Spotify. Il nome commerciale del dispositivo dovrebbe essere Quest Pro.

Meta Quest Pro: lancio ad ottobre

Project Cambria è stato annunciato durante la conferenza Connect 2021. Sarà un visore VR di fascia alta, quindi verrà affiancato all’attuale Quest 2. Ciò significa che avrà un prezzo decisamente superiore (forse maggiore di 800 euro). Nel codice dell’app per iOS è stato scoperto un riferimento a Meta Quest Pro. Questo dovrebbe essere il nome commerciale.

Zuckerberg ha dichiarato che il visore offrirà nuove funzionalità social, sfruttando il tracciamento degli occhi e del volto. I movimenti degli occhi e le espressioni facciali verranno automaticamente replicate dall’avatar in tempo reale. Durante una videochiamata sembrerà di essere davanti all’altra persona, come nel mondo reale. Ci sarà anche una tecnologia passthrough a colori e un sensore di profondità per la realtà mista.

Meta Quest Pro dovrebbe avere due schermi LCD con mini LED a risoluzione di 2160×2160 pixel e integrare 12 GB di RAM. L’attuale Quest 2 ha invece schermi con risoluzione di 1832×1920 pixel e 6 GB di RAM. Alcune funzionalità del visore sono state mostrare da Zuckerberg a metà maggio. Meta ha già pianificato il lancio di nuovi modelli che permetteranno agli utenti di entrare nel metaverso.

