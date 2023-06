Meta porta Reels su Quest: si insegue Apple Vision Pro?

Apple Vision Pro durante la sua presentazione ha dimostrato di essere il futuro dell’intrattenimento, almeno agli occhi del gigante di Cupertino. La realtà virtuale può effettivamente rivoluzionare la fruizione di contenuti multimediali, rendendo le chiamate più realistiche con Spatial Personas o introducendo esperienze avanzate sviluppate in partnership con Disney. Il potenziale di questo visore, costoso ma dalle specifiche sensazionali, è evidente, e Meta ha deciso di rispondere.

Meta porta i Reels su Quest

Come ripreso da The Verge, il primo passo fatto dal gigante di Mark Zuckerberg consiste nella possibilità di guardare Reels sul visore Quest. Con un post ufficiale la stessa azienda ha confermato la possibilità di visualizzare i filmati pubblicati su Instagram in realtà virtuale, sfogliandoli tramite una finestra che appare sullo sfondo virtuale, esattamente come accade quando si aprono altre app dentro Quest 2.

Si tratta di un’opzione molto pratica che simboleggia la volontà degli sviluppatori di portare sempre più esperienze all’interno della realtà virtuale, integrando più servizi Meta all’interno dei visori Quest. Non è chiaro, al momento, se Reels esisterà all’interno dell’app Instagram di Meta per Quest o se sarà disponibile come servizio a sé stante per almeno una prima fase di test, operando entro la sezione Esplora.

L’idea di affrontare Apple Vision Pro migliorando l’esperienza d’uso delle soluzioni della gamma Quest, specialmente prima della distribuzione globale di Meta Quest 3, è chiara. Se da un lato la Mela propone un pacchetto all’avanguardia anche sul fronte tecnico, dall’altro il titano dei social deve fare il possibile al fine di perfezionare l’esperienza lato software e interattività.