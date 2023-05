Meta-SIAE: accordo transitorio fino al 6 ottobre

Meta e SIAE hanno sottoscritto un accordo transitorio che consente di riportare i brani musicali italiani su Facebook e Instagram. Si tratta in pratica di un’estensione del precedente contratto scaduto il 15 dicembre 2022. Come stabilito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), le parti devono raggiungere un accordo definitivo.

Ritorna la musica italiana su Facebook e Instagram

Lo scontro pubblico tra Meta e SIAE è iniziato il 16 marzo, quando l’azienda di Menlo Park ha comunicato che gli utenti non potevano più usare i brani musicali degli artisti italiani all’interno di Storie e Reel. Meta ha accusato SIAE di chiedere una cifra troppo elevata. SIAE ha invece dichiarato che Meta non fornisce i dati per determinare i ricavi derivanti dai contenuti musicali.

AGCM ha avviato un’istruttoria il 5 aprile per un presunto abuso di dipendenza economica di Meta nei confronti di SIAE. L’autorità antitrust ha stabilito a fine aprile che Meta doveva riprendere immediatamente le trattative e ripristinare l’accesso ai brani italiani su Facebook e Instagram. Nel frattempo era avvenuto un incontro presso il Ministero della Cultura che non ha avuto un esito positivo.

Le negoziazioni tra le parti continueranno nei prossimi giorni, ma finalmente gli utenti italiani possono usare nuovamente i brani musicali in Storie e Reel. L’accordo transitorio prevede l’estensione fino al 6 ottobre del contratto scaduto il 15 dicembre 2022, come confermato da un portavoce di Meta:

Siamo lieti di annunciare che abbiamo concordato un’estensione dell’accordo di licenza con SIAE. Questo consentirà ad utenti e creator di accedere alla nostra libreria musicale completa, incluso il catalogo SIAE, nel pieno rispetto del diritto d’autore di artisti e compositori. I brani del repertorio SIAE saranno ripristinati sulle nostre piattaforme, fino al 6 ottobre. Continueremo le negoziazioni con SIAE in buona fede nella speranza di raggiungere un accordo a lungo termine.

Questa è invece la dichiarazione ufficiale di SIAE:

A seguito di un accordo transitorio firmato tra le parti, sulle piattaforme social di Meta si tornerà ad ascoltare la musica tutelata da SIAE. La SIAE esprime soddisfazione per questo risultato, cercato e raggiunto, ma rimane comunque impegnata a tutelare gli interessi dei suoi iscritti continuando a lavorare instancabilmente per raggiungere un accordo definitivo e duraturo improntato all’equità e alla trasparenza, così come chiede anche la Direttiva europea sul Copyright. Si impegna inoltre a portare avanti le negoziazioni nel rispetto delle decisioni e delle misure cautelari dettate dall’AGCM.

Commento positivo anche da Enzo Mazza, Presidente della FIMI: