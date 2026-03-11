Meta smantella reti di truffe nel sudest asiatico

Meta è stata accusata di nascondere le truffe su Instagram e Facebook, in quanto ottiene enormi profitti dalle inserzioni pubblicitarie. Nelle ultime settimane ha collaborato con le forze dell’ordine per smantellare diversi reti di truffe, le ultime delle quali in paesi del sudest asiatico.

Disattivati oltre 150.000 account

Le maggiori organizzazioni criminali specializzate in truffe operano nei paesi del sudest asiatico. Attraverso Instagram e Facebook cercano di contattare e ingannare gli utenti in vari modi (pagine, gruppi, inserzioni e altri). Lo scopo è instaurare un’amicizia o un legame affettivo (tutto falso, ovviamente) e convincere le ignare vittime a inviare denaro o effettuare investimenti in criptovalute.

A dicembre 2025 era stata avviata una prima operazione congiunta con le forze dell’ordine thailandesi e statunitensi che ha portato alla chiusura di oltre 59.000 account. Alla seconda operazione hanno partecipato anche le forze dell’ordine di Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda, Singapore, Filippine, Canada, Giappone, Indonesia e Corea del Sud. Lo scambio di informazioni ha permesso di individuare altre reti di truffe nel sudest asiatico. Sono stati chiusi oltre 150.000 account e arrestate 21 persone.

Nel corso del 2025, Meta ha chiuso quasi 11 milioni di account Facebook e Instagram. Sono state inoltre rimosse oltre 159 milioni di inserzioni truffa, il 92% delle quali prima che apparissero sul social network. Per bloccare le cosiddette truffe “celeb-bait” viene usata l’intelligenza artificiale, oltre al riconoscimento facciale.

Meta ha annunciato oggi nuovi tool per proteggere gli utenti dalle truffe. Facebook mostrerà un avviso se una richiesta di amicizia arriva da un account con attività sospette. Un simile avviso viene mostrato su Messenger se la scansione AI ha rilevato un tentativo di truffa. Infine, WhatsApp mostra finalmente un avviso quando un cybercriminale cerca di collegare il suo dispositivo all’account, come rilevato recentemente dalle agenzie di intelligence danesi.