Meta Store è il negozio che unirà il mondo fisico con il Metaverso

Meta, azienda che guida Facebook, Instagram e WhatsApp, ha appena annunciato che il 9 maggio 2022 aprirà il suo primo negozio nel suo campus a Burlingame, in California. L’obiettivo è quello di proporre uno spazio di vendita fisico dove chiunque potrà sperimentare in prima persona il Metaverso.

Si tratta quindi di un negozio vero e proprio, con vendita al dettaglio, per scoprire Portal, Ray-Ban Stories e Quest 2 così che l’utente possa provarli in prima persona. Fondamentalmente questo progetto permetterà, anche e soprattutto, l’unione tra mondo fisico e Metaverso.

Questi prodotti sono disponibili online sul sito ufficiale che Meta ha dedicato proprio al settore. Si tratta di strumenti necessari per accedere alla realtà aumentata del Metaverso, oltre a prodotti che permettono il miglioramento della propria vita, anche domestica.

Investi anche tu nel Metaverso grazie a MetaverseLife. Questo portafoglio intelligente, realizzato da eToro, permette a tutti e in totale sicurezza di accedere a ciò che offre questo nuovo mercato in forte ascesa. Apri oggi stesso un conto gratuito e scopri tutto ciò che ha da offrirti.

Meta Store sarà un vero e proprio negozio fisico, ma con una nuova concezione di acquisto fondata sulla prova reale del prodotto. L’idea è quella di offrire uno spazio dedicato allo shopping dove il cliente può sperimentare un nuovo mondo a cavallo tra realtà e Metaverso. L’obiettivo, come ha ben esposto Martin Gilliard, Head of Meta Store, è quello di fornire consapevolezza nell’acquisto:

Una volta che le persone sperimentano la tecnologia, possono apprezzarla meglio. Se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, le persone dovrebbero andarsene e dire ai loro amici: “Devi andare a dare un’occhiata al Meta Store”. Il Meta Store aiuterà le persone a stabilire quella connessione su come i nostri prodotti possano essere la porta d’accesso al metaverso in futuro. Non stiamo vendendo il metaverso nel nostro negozio, ma speriamo che le persone entrino ed escano sapendo un po’ di più su come i nostri prodotti li aiuteranno a collegarli ad esso.