Meta svela nuovi strumenti IA per le pubblicità

Già da diverso tempo il pubblico era al corrente dei test di Meta per rendere la generazione di annunci pubblicitari tramite IA molto più semplice all’interno delle sue piattaforme e servizi. Ebbene, dopo un mese dalle prime indiscrezioni arriva finalmente la conferma: Meta ha annunciato un sandbox AI per gli inserzionisti, concepito per generare da prompt testuali immagini perfette per gli annunci su Facebook e Instagram. Vediamo le funzionalità chiave.

Meta punta all’IA generativa per le pubblicità

La presentazione di Meta non lascia sfuggire molti dettagli: la funzionalità chiave dell’AI Sandbox in questione consentirà alle aziende di dare vita a molteplici iterazioni dello stesso annuncio pubblicitario a seconda dei segmenti di pubblico d’interesse, mantenendo lo stesso messaggio chiave della pubblicità ma modificando colori, sfondi e altri dettagli minimi. Ad esempio, come potete vedere sotto, si potrà cambiare lo sfondo con diversi asset, o ritagliare le immagini in maniera tale che gli elementi risultino perfettamente visibili in diverse proporzioni e su più dispositivi, oltre che in formati differenti, che si tratti delle Storie Instagram o dei Reels, ad esempio.

Queste funzionalità diventeranno tutte disponibili per un numero notevole di inserzionisti il prossimo luglio, mentre da oggi, 12 maggio 2023, risulterà accessibile a un gruppo selezionato di società. Queste le dichiarazioni di Meta in occasione dell’annuncio:

“Attualmente, stiamo lavorando con un piccolo gruppo di inserzionisti per raccogliere rapidamente feedback che possiamo utilizzare per rendere questi prodotti ancora migliori. A luglio, inizieremo ad espandere gradualmente l’accesso a più inserzionisti con l’intenzione di aggiungere alcune di queste funzionalità ai nostri prodotti entro la fine dell’anno.”

Peraltro, questo annuncio arriva proprio mentre la società ha superato le aspettative degli analisti con i risultati trimestrali del Q1 2023. Gli strumenti IA, in tale ottica, sicuramente aiuteranno ulteriormente Meta per il resto dell’anno.