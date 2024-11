Meta sviluppa mano robotica che può toccare e sentire

Il team di ricerca sull’intelligenza artificiale di Meta presenta una nuova tecnologia di rilevamento tattile per la robotica, tra cui un polpastrello artificiale in grado di percepire forze inferiori al peso di una graffetta. Queste innovazioni potrebbero rivoluzionare il modo in cui i robot interagiscono con gli oggetti e collaborano con gli esseri umani nei settori della sanità, della produzione e delle protesi.

La mano robotica di Meta può toccare e sentire

FAIRa, il team di ricerca sull’intelligenza artificiale di Meta, presenta nuove tecnologie che dovrebbero far progredire la percezione del tatto e la destrezza nella robotica. Sono state introdotte tre innovazioni degne di nota: Meta Sparsh, Meta Digit 360 e Meta Digit Plexus.

Meta Sparsh si sta affermando come il primo sistema di rilevamento tattile versatile basato sulla visione: funziona con diversi sensori e per diversi compiti. Questa tecnologia elabora i segnali tattili utilizzando modelli di intelligenza artificiale, distaccandosi dai modelli artigianali che in genere richiedono una notevole personalizzazione per ogni attività.

C’è poi il Meta Digit 360, sviluppato da Meta in collaborazione con GelSight Inc. Questo dito artificiale ad alta tecnologia ha più di 18 funzioni di rilevamento, è in grado di percepire forze piccole come un millinewton e ha più di otto milioni di minuscole unità di rilevamento (o “taxel”) che gli permettono di rilevare il tocco in qualsiasi direzione.

Il Meta Digit Plexus è stato progettato come piattaforma comune per riunire diversi sensori tattili su mani robotiche. Sarà utilizzato nella prossima mano Allegro di Wonik Robotics, in uscita il prossimo anno.

Meta lancia PARTNR per rendere i robot più socievoli con gli esseri umani

Meta ha anche lanciato PARTNR, un framework per testare la capacità dei robot di pianificare e collaborare con gli esseri umani. Il sistema comprende 100.000 compiti in linguaggio naturale su 60 case virtuali e più di 5.800 oggetti unici, tutti finalizzati a rendere i robot più socievoli.

Questi progressi probabilmente faranno scalpore in settori come l’assistenza sanitaria, l’industria manifatturiera e le protesi. Intanto, una startup norvegese ha presentato NEO Beta, un robot umanoide progettato per gli ambienti domestici. Digit 360 di GelSight Inc. dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo anno con un’opzione di accesso anticipato tramite un invito a presentare proposte su https://digit.ml/cfp.