Meta testa il riconoscimento facciale anche in Europa

A fine ottobre 2024, Meta aveva avviato i test per due funzionalità che sfruttano il riconoscimento facciale. La tecnologia non viene più usata per identificare le persone nelle immagini, ma per proteggere gli utenti dalle truffe e recuperare l’account compromesso. Ora i test sono stati estesi all’Europa, oltre che nel Regno Unito e in Corea del Sud.

Test in accordo con le autorità

Entrambe le funzionalità riguardano la sicurezza. Il riconoscimento facciale verrà utilizzato per rilevare un particolare tipo di truffa, noto come “celeb bait”. I cybercriminali sfruttano le immagini di personaggi pubblici per creare annunci che portano l’ignara vittima su siti esterni, dove viene chiesto l’inserimento di dati personali o l’invio di denaro.

Effettuando un confronto tra l’immagine presente dell’inserzione e quelle dei profili su Facebook e Instagram, Meta può scoprire le truffe. Nelle prossime settimane, i personaggi pubblici in Europa e Regno Unito riceveranno una notifica che segnala la disponibilità della funzionalità.

Il riconoscimento facciale verrà usato anche per consentire il recupero dell’account, se è stato compromesso o se viene dimenticata la password. Attraverso un video selfie sarà possibile confermare l’identità, effettuando un confronto con le immagini dei profili. Nelle prossime settimane verrà aggiunta la funzionalità opzionale negli account Facebook e Instagram degli utenti in Europa, Regno Unito e Corea del Sud.

Il riconoscimento facciale senza consenso è vietato dalle leggi sulla privacy in vigore nei suddetti paesi. Meta ha avviato i test dopo aver ottenuto il via libera dalle autorità competenti. Tutti i dati raccolti vengono immediatamente eliminati al termine del confronto.