Meta Verified: badge a pagamento anche negli USA

L’azienda di Menlo Park ha comunicato che il nuovo sistema di verifica degli account è disponibile anche negli Stati Uniti. Meta Verified richiede la sottoscrizione di un abbonamento per ricevere il badge blu, esattamente come per Twitter Blue. I primi test erano stati avviati in Australia e Nuova Zelanda. La novità verrà estesa gradualmente ad altri paesi.

Meta Verified a partire da 11,99 dollari/mese

Finora il badge blu che indica l’autenticità dell’account era riservato unicamente ad un numero limitato di utenti, tra cui giornalisti, celebrità, atleti, musicisti e attori. Nei paesi in cui non è disponibile Meta Verified devono essere ancora rispettati i precedenti requisiti e non serve nessun abbonamento. Chi effettua l’iscrizione al nuovo sistema, disponibile nei suddetti tre paesi, dovrà pagare 11,99 dollari/mese su web o 14,99 dollari/mese su Android e iOS.

L’abbonamento è valido solo su una piattaforma, quindi servono due abbonamenti per ricevere il badge blu su Facebook e Instagram. I principali requisiti sono: età minima di 18 anni, profilo completo con foto del volto, nome reale e data di nascita. Deve inoltre essere attivata l’autenticazione in due fattori. Per effettuare la verifica deve essere caricato un documento d’identità che corrisponde a nome e foto del profilo. Una qualsiasi modifica comporta una nuova verifica. La funzionalità è disponibile solo per gli account personali, non per quelli aziendali.

I vantaggi di Meta Verified sono: maggiore protezione contro le impersonificazioni, supporto clienti con operatore umano, aumento della visibilità dei post e funzionalità esclusive, tra cui sticker su Facebook, Facebook Reels e Instagram, e 100 Stars gratuite al mese per supportare i creatori di contenuti su Facebook. Tuttavia, gli abbonati statunitensi non avranno un incremento di visibilità dei post.