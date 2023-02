Facebook e Instagram: badge blu a pagamento

Mark Zuckerberg ha deciso di seguire il “consiglio” di Elon Musk. L’azienda di Menlo Park ha annunciato Meta Verified, un abbonamento che permette agli utenti di ottenere il badge blu di account verificato su Facebook e Instagram. La novità viene inizialmente testata in Australia e Nuova Zelanda, ma verrà presto estesa ad altri paesi.

Meta Verified: badge blu a pagamento

La decisione di Zuckerberg evidenzia la necessità di aumentare i profitti, finora basati esclusivamente sulle inserzioni pubblicitarie. Il CEO di Meta ha dichiarato che la nuova funzionalità incrementa l’autenticità e la sicurezza. Al momento non cambierà nulla per gli utenti che hanno già ottenuto il badge blu in base ai requisiti precedenti, ma è probabile che in futuro verrà chiesta la sottoscrizione dell’abbonamento.

Meta Verified costa 11,99 dollari/mese su web o 14,99 dollari/mese su iOS e Android. I principali requisiti sono: età minima di 18 anni, profilo completo con foto del volto, nome reale e data di nascita. Per effettuare la verifica deve essere caricato un documento d’identità che corrisponde a nome e foto del profilo. Una qualsiasi modifica comporta una nuova verifica. La funzionalità disponibile solo per gli account personali, non aziendali.

I vantaggi di Meta Verified sono: badge blu di account verificato, maggiore protezione contro le impersonificazioni, supporto clienti con operatore umano, aumento della visibilità dei post e funzionalità esclusive, tra cui sticker su Facebook, Facebook Reels e Instagram, e 100 Stars gratuite al mese per supportare i creatori di contenuti su Facebook. A differenza di Twitter Blue, l’abbonamento a Meta Verified non riduce il numero di inserzioni pubblicitarie.