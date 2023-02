Meta: più trasparenza per le pubblicità su Facebook

Meta ha deciso di offrire maggiore trasparenza agli utenti in merito alla pubblicità che viene mostrata su Facebook, probabilmente anche al fine di evitare truffe e problematiche varie, più precisamente riguardo come l’apprendimento automatico sceglie quali annunci mostrare agli utenti quando utilizzano il social network.

Meta: più trasparenza per gli annunci su Facebook e il machine learning

In tale ottica, Meta sta quindi rilasciando un aggiornamento del tool di cui sopra che offre agli utenti di Facebook la possibilità di comprendere perché vedono un determinato annuncio.

Andando più nello specifico, quando viene usato il machine learning per stabilire a chi mostrare un’inserzione pubblicitaria, la sezione che consente di capire il motivo per cui ciò accade fornisce informazioni quali i fattori che influenzano le pubblicità attraverso le attività anche esterne ai servizi di Meta e mostra nuovi esempi che spiegano come i modelli di apprendimento automatico incrociano vari interessi per mostrare annunci pertinenti.

Inoltre, è possibile accedere alle preferenze relative alle inserzioni pubblicitarie mediante la sezione denominata “Perché vedo questa inserzione” (aggiunta al menu del post sponsorizzato).

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto esattamente dichiarato da Meta al riguardo nel post dedicato presente sul suo blog.

Abbiamo lavorato con esperti di privacy esterni e soggetti interessati alla privacy di tutto il mondo per avere dei suggerimenti su quali novità in tema di trasparenza avrebbero voluto vedere nel modo in cui gestiamo gli annunci. Un indizio valido è stato quello di aumentare la trasparenza sul modo in cui i modelli di machine learning determinano quali annunci le persone vedono sui nostri servizi. Ci impegniamo a utilizzare i modelli di machine learning in modo responsabile. Essere trasparenti su come utilizziamo il machine learning è essenziale perché garantisce che le persone siano consapevoli del fatto che questa tecnologia fa parte del nostro sistema pubblicitario e che conoscano i tipi di informazioni di cui si serve per funzionare.

Meta fa altresì sapere che le modifiche sono attualmente in rollout, motivo per cui ben presto risulteranno visibili da parte di tutti gli utenti che utilizzano il social network, e che prossimamente andranno a interessare anche Instagram, ma al riguardo per il momento non sono stati ancora forniti dettagli esatti in merito alle tempistiche effettive.