Metal Gear Solid: Master Collection in MEGA sconto su Amazon

Se sei un vero fan della serie Metal Gear Solid, non puoi farti sfuggire l’opportunità incredibile che Amazon ha riservato per te. Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 è ora in offerta con uno sconto esclusivo del 17%, portando a casa la magia delle origini della serie a un prezzo irresistibile di soli 49,98 euro, anziché 59,99 euro.

Metal Gear Solid Master Collection: un’occasione da prendere al volo

Immergiti nella storia dello stealth-action con questa raccolta epica che comprende i titoli originali che hanno dato inizio alla leggendaria serie Metal Gear. Da Metal Gear a Metal Gear Solid 3: Snake Eater, ogni titolo offre un’esperienza di gioco unica e coinvolgente, con alcune lievi modifiche ai contenuti protetti da copyright per arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 vanta un ricco contenuto bonus che farà felice ogni appassionato. Accanto ai classici, avrai accesso al primo titolo della serie Metal Gear, a un libro di sceneggiature che rivela il testo in-game di ogni titolo, e a un libro Master che svela i segreti della storia e dei personaggi che hanno reso la serie un’icona del mondo videoludico. La vera chicca, però, sono i due romanzi grafici digitali firmati dall’illustratore premiato Ashley Wood. Il Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel e il suo sequel, Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel, trasformano la trama coinvolgente della serie in opere d’arte dinamiche e completamente doppiate.

Approfitta di questa offerta esclusiva del 17% su Amazon e acquista Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 al prezzo speciale di soli 49,98 euro. Rivivi l’emozione delle origini di Metal Gear Solid e scopri contenuti bonus intriganti che renderanno la tua esperienza di gioco indimenticabile. Non lasciarti sfuggire questa occasione, le scorte a disposizione sono davvero poche.

