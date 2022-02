Metallo e vetro per questo fantastico Mini PC in offerta

Non devi per forza rinunciare alle prestazioni se vuoi ridurre l’ingombro del tuo desktop. Con il Mini PC DreamQuest puoi ottenere un ottimo alleato per le attività quotidiane e il lavoro d’ufficio, per di più con un design curato nei minimi dettagli e ad un prezzo conveniente, solo 200 euro su Amazon. Si tratta di un’offerta lampo, ragione per cui i pezzi sono limitati così come la durata dell’offerta e non posso quindi garantirti la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Mini PC DreamQuest: caratteristiche tecniche

Uno degli aspetti caratterizzanti del computer riguarda proprio il design, molto diverso dai tradizionali Mini PC. Lo chassis rimane in metallo, ma il coperchio superiore è realizzato con una superficie in vetro decisamente elegante. Inoltre, nella parte frontale è presente una striscia LED ad indicarne il funzionamento. All’interno ospita un processore Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz, affiancato da 8GB di memoria RAM e 128GB di spazio per l’archiviazione. La memoria di massa può essere ampliata sia sostituendo l’SSD M.2 2242 che aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta di una configurazione piuttosto performante per gestire i documenti con il pacchetto Office e per la navigazione. Ideale anche per la fruizione dei contenuti multimediali, ad esempio, in streaming sulle piattaforme come Netflix, Prime Video o Disney+.

Il processore è già presente nell’elenco di compatibilità Microsoft e potrai aggiornare il PC a Windows 11 gratuitamente non appena l’upgrade sarà disponibile. Dal punto di vista della connettività, infatti, non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono quattro e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Questo consente di sfruttare periferiche esterne come hard disk, SSD o pendrive ed effettuare backup o trasferimenti con estrema rapidità. Le uscite audio/video sono due, una HDMI e l’altra VGA, consentendo di gestire contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non manca la porta RJ45 Gigabit LAN che garantisce le migliori prestazioni di rete, così come un comodo lettore per microSD. In particolare, quest’ultimo fornisce una soluzione semplice, veloce e, soprattutto, economica per espandere lo spazio di archiviazione. Completano la dotazione le immancabili connessioni wireless che prevedono il Wi-Fi dual band e il Bluetooth 4.2.

Grazie allo sconto del 20%, puoi acquistare il Mini PC DreamQuest su Amazon a soli 199,99 euro per un risparmio di circa 50 euro sul prezzo di listino.

