Metapen A8 è l'alternativa economica ad Apple Pencil: solo 21€

Da tempo sei alla ricerca di una valida alternativa economica ad Apple Pencil, ma non sai quale acquistare? Ti capiamo, sul mercato ce ne sono tante, forse troppe, e non tutte sono valide. Oggi però su Amazon hai la possibilità di fare un affare assicurandotene una di tutto rispetto. Acquista Metapen A8 a soli 21,99 euro, invece di 34,99 euro. Compatibile con i tuo iPad, è perfetta per scrivere, disegnare, annotare, firmare, compilare e colorare. Con Prime attivo hai anche la consegna gratuita.

L’alternativa economica ad Apple Pencil è Metapen A8

L’alternativa per eccellenza ad Apple Pencil è Metapen A8. Si tratta di una penna digitale perfettamente compatibili con i modelli iPad 6, 7, 8, 9 e 10, Pro 11 e 12.9, Air 3, 4 e 5 e anche Mini 5 e 6. Sensibile all’inclinazione, è perfetta da utilizzare con precisione. Super reattiva, si connette subito al tuo dispositivo ed entra immediatamente in funzione. La ricarichi tramite cavo USB-C in pochissimo tempo permettendoti di lavorare fino a 10 ore con una ricarica. Dotata di aggancio magnetico, la porti con te in sicurezza salda all’iPad.

Acquistala subito a soli 21,99 euro, invece di 34,99 euro. Per accedere a questa offerta speciale è più conveniente essere un cliente Prime. Quindi iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

