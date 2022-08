Metaverso: The Sandbox lancia Alpha Season 3

Un centinaio di nuove esperienze, decine di nuove collezioni per avatar e NFT, meccaniche di gioco inedite e premi per tutti. Ecco cosa ha in serbo la Alpha Season 3 di The Sandbox. Prenderà il via la prossima settimana, il 24 agosto, per poi durare per le successive dieci settimane. Chi desidera entrare nel metaverso non deve far altro che registrarsi sul sito ufficiale.

Al via la Alpha Season 3 di The Sandbox

L’obiettivo dichiarato è quello di andare oltre i risultati ottenuti con la fortunata Alpha 2, capace di coinvolgere oltre 325.000 giocatori provenienti da tutto il mondo. A questo giro sarà possibile tuffarsi in un ecosistema pensato per fondere musica, arte, architettura, giochi, moda e intrattenimento. Di seguito le parole di Sébastien Borget, COO e co-fondatore di The Sandbox.

Siamo entusiasti di sviluppare nuove opportunità per i proprietari di queste collezioni, a partire dall’identità digitale e dalla capacità di creare mondi con cui giocare e fare evolvere questi NFT. Insieme alle comunità Web3 più creative e impegnate, abbiamo la possibilità di definire una cultura aperta del metaverso, per plasmare il futuro delle nostre interazioni sociali.

Sarà possibile interagire direttamente con più marchi e proprietà intellettuali. Un paio di esempi. Si potrà provare un’esperienza nell’universo dei Rabbids con un avatar di Steve Aoki. Oppure esplorare la LAND di The Walking Dead usando un avatar Bored Ape Yacht Club.

Ricordiamo che The Sandbox è tra le molte realtà attive sul fronte del metaverso presenti nel portafoglio di eToro MetaverseLife, a disposizione degli investitori per il trading.

*Il 68% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

