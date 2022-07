Jovaverso: il metaverso accoglie anche Jovanotti

Proprio nei giorni che hanno visto il tour Jova Beach Party 2022 prendere il via, TIM ha annunciato un’iniziativa che porta Jovanotti nel metaverso: nasce il Jovaverso. Di cosa si tratta? È un ambiente virtuale, immersivo e interattivo, che permette di esplorare il backstage delle feste in spiaggia ed entrare nel camerino dell’artista.

Jovanotti nel metaverso di TIM: un salto nel Jovaverso

Per farlo è necessario indossare un visore Oculus. I fan, dopo aver creato il loro avatar, si troveranno catapultati su un’isola avvolta dal suono del mare e della natura, da esplorare scegliendo la propria canzone preferita come colonna sonora.

È possibile scegliere e vestire uno dei cappelli preferiti di Lorenzo, lasciando il segno del proprio passaggio piantando un fiore con il proprio nome e scoprendo cosa hanno lasciato gli altri. Nel proprio cammino si incontra poi un albero decorato con i versi più amati delle brani di Jovanotti e la celebre tenda del tour, perfettamente ricostruita.

L’iniziativa è stata realizzata da TIM all’interno della propria piattaforma di eXtended Reality. È possibile vivere l’esperienza in tutte le tappe del Jova Beach Party 2022 e, dal 7 luglio, recandosi nei punti vendita del gruppo a Roma (piazza Colonna, via del Corso) e a Milano (piazza Gae Aulenti).

Si fa sempre più stretto e solito il legame tra il mondo dell’arte, in particolare quello della musica, e il metaverso. Un’ennesima testimonianza è l’ingresso di Jamiroquai in The Sandbox. Chi desidera investire sugli sviluppi futuri di questo ambito lo può fare con gli strumenti del portafoglio eToro MetaverseLife.

*Il 68% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

